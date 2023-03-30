Застрелил судмедэксперта за проукраинскую позицию во время оккупации Изюма: правоохранители идентифицировали военного из Дагестана
Правоохранители идентифицировали российского военнослужащего, застрелившего судмедэксперта за проукраинскую позицию во время оккупации Изюма
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении российскому военному по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что злоумышленником был 26-летний уроженец Дагестана, командир боевой машины реактивного дивизиона воинской части 61899 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 1-й танковой армии Западного военного округа вооруженных сил России.
7 мая 2022 года рашист пришел в патологоанатомическое отделение Центральной городской больницы Песчанской Богоматери во временно оккупированном тогда Изюме Харьковской области.
"В то время на своем рабочем месте находились работники, среди которых был 70-летний судебно-медицинский эксперт, после тяжелой болезни потерявший ногу и передвигавшийся на протезе. Оккупант представился, назвал себя "племянником Кадырова" и начал разговаривать с сотрудниками", - пишут в ОГП.
Судмедэксперт сказал, что считает пребывание военных РФ в городе незаконным: "Кто вас сюда звал?"
Российский оккупант начал вести себя агрессивно, несколько раз ударил в лицо мужчину, произвел четыре выстрела из автомата в потолок.
"Испужагшись, лаборантка выбежала на улицу. Оккупант приказал врачу-патологоанатому немедленно вернуть ее обратно. Мужчина пошел за ней. Когда российский военнослужащий и судмедэксперт остались в кабинете вдвоем, оккупант застрелил мужчину", - рассказывают в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
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