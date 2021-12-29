Застреленный в Одессе мужчина был криминальным авторитетом из окружения покойного вора в законе, - Думская

Об этом пишет Думская.



По информации издания, застреленный мужчина - Назир Алиев, принадлежавший к окружению покойного вора в законе Надира Салифова, также известного как Лоту Гули или Гули Бакинский.



Источник в прокуратуре сообщил изданию, что Назир Алиев находился возле Гули, когда последнего убили.



Как передает Думская, речь идет о "воровской войне" - переделе сфер влияния в криминальном сообществе города.



Также издание отмечает, что стрелял в Назира Алиева азербайджанец Шохраддин Гулиев.



В Нацполиции заявили о задержании 45-летнего иностранца. Его подозревают в преднамеренном убийстве и покушении на убийство. Мотивы преступления правоохранители будут устанавливать в ходе досудебного расследования.

Напомним, 28 декабря в Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе, в результате которой один мужчина погиб, еще один ранен.

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