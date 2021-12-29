Застреленный в Одессе мужчина был криминальным авторитетом из окружения покойного вора в законе, - Думская
Убитый 28 декабря в одесском бильярдном клубе "Арена" оказался криминальным авторитетом из окружения покойного вора в законе Надира Салифова
Об этом пишет Думская.
По информации издания, застреленный мужчина - Назир Алиев, принадлежавший к окружению покойного вора в законе Надира Салифова, также известного как Лоту Гули или Гули Бакинский.
Источник в прокуратуре сообщил изданию, что Назир Алиев находился возле Гули, когда последнего убили.
Как передает Думская, речь идет о "воровской войне" - переделе сфер влияния в криминальном сообществе города.
Также издание отмечает, что стрелял в Назира Алиева азербайджанец Шохраддин Гулиев.
В Нацполиции заявили о задержании 45-летнего иностранца. Его подозревают в преднамеренном убийстве и покушении на убийство. Мотивы преступления правоохранители будут устанавливать в ходе досудебного расследования.
- Напомним, 28 декабря в Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе, в результате которой один мужчина погиб, еще один ранен.
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