"Заставлять украинцев сложить оружие – это давление": глава МИД Литвы заявил, что Украина сама определит предпосылки для прекращения войны
Иностранные лидеры не могут влиять на решение Украины о прекращении войны
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Delfi .
"Мне кажется, что это давление на Украину – заставлять украинцев сложить оружие или прекратить наступление на оккупационные силы не на их условиях", - заявил он.
Ландсбергис отметил, что это его реакция "на формулировку некоторых звучащих западных лидеров о том, что, возможно, необходимо прекратить огонь и начать переговоры".
"Условия для окончания войны должны быть созданы в Украине", – подчеркнул чиновник.
Ландсбергис считает, что украинские власти сами назовут цели, которых нужно достичь ВСУ, для прекращения войны.
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