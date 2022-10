Об этом супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала в своем новом подкасте с Пэрис Хилтон, пишет The Daily Mail.

В новом подкасте "Archetypes" с Пэрис Хилтон, вышедшем под названием "Breaking Down the Bimbo", Меган Маркл вспомнила, как исполняла роль девочки-портфельницы в шоу "Deal or No Deal". Будущая герцогиня должна была держать и раскрывать ящик с деньгами. Во время этой работы по телевидению ее обязывали подкладывать мягкие подкладки в бюстгальтер для визуального увеличения груди, прикреплять накладные ресницы, носить накладные волосы и загорать.

Герцогиня Сассекская отметила, что она благодарна этой работе за деньги, что давало ей возможность платить по счетам, но ей не нравилось, как это заставляло ее чувствовать себя. Меган сказала, что хочет, чтобы ее дочь Лилибет ценили в первую очередь за ее разум, а не красоту, как это было с самой Меган в телешоу. В Deal or No Deal будущая герцогиня появлялась между 2006 и 2007 годами, называя это работой для оплаты счетов.

"Я хочу, чтобы наша дочь стремилась быть немного выше. Да, я хочу, чтобы моя Лили хотела быть образованной, хотела быть умной и гордиться этим", – заявила Меган Маркл.

16 лет назад актриса появилась во втором сезоне шоу NBC "Deal or No Deal". Сначала она стояла у портфеля номер 11 в течение двух эпизодов, затем перешла к номеру 24. Она покинула шоу в середине сезона.

"В конце концов я покинула шоу. Я была чем-то гораздо больше того, что можно объективировать на сцене. Мне не нравилось быть вынужденной выглядеть так. Вот как я чувствовала себя в то время, когда меня сводили к этому специфическому архетипу, тем, что называют словом "Бимбо". Это слово употребляется, чтобы унизить красивую женщину, так сказать ей, что она красивая, но, пожалуй, развратная, легкомысленная или глупая", - поделилась герцогиня Сассекская.

Она также рассказала, как их заставляли стоять в очереди за ваучерами на загар, ведь была определенная идея, как именно девушки должны выглядеть в шоу.

"Речь шла исключительно о нашей красоте", - добавила Меган Маркл.

В конце сентября обнародовали отрывки из новой книги королевского писателя Валентина Лоу, где придворные дворца рассказали скандальные подробности о жене принца Гарри герцогине Сассекской

В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опри Уинфри. В ответ в Букингемском дворце созвали срочное совещание из-за этого интервью и намекнули на ложь Меган. Тогда же Букингемский дворец решил расследовать травлю персонала со стороны Меган Маркл.

Отметим, что супруги поддерживают Украину. В Нидерландах на Играх непокоренных Меган Маркл поприветствовала украинскую команду со словами "Слава Украине", а принц Гарри назвал мероприятие возможностью для мира лучше показать Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb