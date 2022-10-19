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"Заставляли делать унизительные вещи": Меган Маркл рассказала, как испытывала объективацию на телешоу в начале карьеры

19 октября, 2022 среда
12:11
Таблоид

Герцогиня Сассекская рассказала, что в начале карьеры была вынуждена работать в унижавшем ее шоу, ведь в нем ценили красоту, а не ум Меган Маркл

Об этом супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала в своем новом подкасте с Пэрис Хилтон, пишет The Daily Mail.

В новом подкасте "Archetypes" с Пэрис Хилтон, вышедшем под названием "Breaking Down the Bimbo", Меган Маркл вспомнила, как исполняла роль девочки-портфельницы в шоу "Deal or No Deal". Будущая герцогиня должна была держать и раскрывать ящик с деньгами. Во время этой работы по телевидению ее обязывали подкладывать мягкие подкладки в бюстгальтер для визуального увеличения груди, прикреплять накладные ресницы, носить накладные волосы и загорать.

Герцогиня Сассекская отметила, что она благодарна этой работе за деньги, что давало ей возможность платить по счетам, но ей не нравилось, как это заставляло ее чувствовать себя. Меган сказала, что хочет, чтобы ее дочь Лилибет ценили в первую очередь за ее разум, а не красоту, как это было с самой Меган в телешоу. В Deal or No Deal будущая герцогиня появлялась между 2006 и 2007 годами, называя это работой для оплаты счетов.

"Я хочу, чтобы наша дочь стремилась быть немного выше. Да, я хочу, чтобы моя Лили хотела быть образованной, хотела быть умной и гордиться этим", – заявила Меган Маркл.

16 лет назад актриса появилась во втором сезоне шоу NBC "Deal or No Deal". Сначала она стояла у портфеля номер 11 в течение двух эпизодов, затем перешла к номеру 24. Она покинула шоу в середине сезона.

"В конце концов я покинула шоу. Я была чем-то гораздо больше того, что можно объективировать на сцене. Мне не нравилось быть вынужденной выглядеть так. Вот как я чувствовала себя в то время, когда меня сводили к этому специфическому архетипу, тем, что называют словом "Бимбо". Это слово употребляется, чтобы унизить красивую женщину, так сказать ей, что она красивая, но, пожалуй, развратная, легкомысленная или глупая", - поделилась герцогиня Сассекская.

Она также рассказала, как их заставляли стоять в очереди за ваучерами на загар, ведь была определенная идея, как именно девушки должны выглядеть в шоу.

"Речь шла исключительно о нашей красоте", - добавила Меган Маркл.

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скандал
Великобритания
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