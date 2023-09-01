Заставляла школьников петь гимн РФ: СБУ объявила подозрение главе "минобразования" в оккупированном Мелитополе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозрение получила коллаборантка Елена Шапурова - глава оккупационного "министерства образования Запорожской области" во временно захваченном Мелитополе.

Шапурова, по словам СБУ, добровольно пошла на сотрудничество с россиянами сразу после захвата Мелитополя. Тогда она возглавляла один из городских колледжей и одна из первых поддержала оккупантов. За это россияне назначили ее в состав местной оккупационной администрации РФ, где она возглавила "образовательную сферу".

По данным правоохранителей, женщина распорядилась уничтожить украинские учебники и полностью переписать образовательную программу по истории Украины в пользу российских оккупантов.

Кроме того, Шапурова заставляет учителей вместе со школьниками петь гимн России на уроках, а также в ходе празднования "памятных дат" РФ.

"За тотальную русификацию украинских школ во временно оккупированной части Запорожья коллаборантка получила в Кремле "орден дружбы" от Путина", - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили Шапуровой о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Поскольку она находится на временно оккупированной территории, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.