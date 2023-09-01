Заставляла школьников петь гимн РФ: СБУ объявила подозрение главе "минобразования" в оккупированном Мелитополе
Служба безопасности сообщила о подозрении главе "министерства образования Запорожской области", которая приказала переписать образовательную программу по истории и уничтожить все украинские учебники в школах временно оккупированного Мелитополя
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Подозрение получила коллаборантка Елена Шапурова - глава оккупационного "министерства образования Запорожской области" во временно захваченном Мелитополе.
Шапурова, по словам СБУ, добровольно пошла на сотрудничество с россиянами сразу после захвата Мелитополя. Тогда она возглавляла один из городских колледжей и одна из первых поддержала оккупантов. За это россияне назначили ее в состав местной оккупационной администрации РФ, где она возглавила "образовательную сферу".
По данным правоохранителей, женщина распорядилась уничтожить украинские учебники и полностью переписать образовательную программу по истории Украины в пользу российских оккупантов.
Кроме того, Шапурова заставляет учителей вместе со школьниками петь гимн России на уроках, а также в ходе празднования "памятных дат" РФ.
"За тотальную русификацию украинских школ во временно оккупированной части Запорожья коллаборантка получила в Кремле "орден дружбы" от Путина", - говорится в сообщении.
Следователи Службы безопасности сообщили Шапуровой о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Поскольку она находится на временно оккупированной территории, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- СБУ собрала доказательную базу на главу центризбиркома РФ Эллу Памфилову, организующую так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.16
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное