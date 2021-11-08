"Заставить Кремль заплатить высокую цену": Кулеба назвал новую хартию стратегического партнерства Украины и США "четким сигналом Москве"

Об этом Кулеба сказал в комментарии "Сегодня".



"У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену", - подчеркнул Кулеба.



Министр отметил, что Россия продолжает провоцировать конфликт, однако подписание Украиной и США обновленной хартии о партнерстве - знак единства в противодействии российской агрессии.

Напомним, Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся 10 ноября и подпишут новую хартию о стратегическом сотрудничестве между странами. Документ будет касаться оборонной сферы и инвестиций.