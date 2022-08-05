English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Заставили врага бежать: ВСУ отразили атаки оккупантов в направлениях Марьинки и Лозового

Заставили врага бежать: ВСУ отразили атаки оккупантов в направлениях Марьинки и Лозового

5 августа, 2022 пятница
19:42
война с Россией

Подразделения Вооруженных сил Украины успешно отбили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили захватчиков бежать после безрезультатной попытки наступления в направлении Лозового

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что украинские защитники успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать. Кроме того, ВСУ оказали оккупантам решительный отпор во время их попытки наступления в направлении Лозового. Там россияне были вынуждены отойти.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений.

На Сиверском направлении ВС РФ удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Оккупанты проводят инженерное оборудование позиций и устанавливают системы видеонаблюдения.

Кроме того, оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч на Черниговщине и Стариково на Сумщине.

На Слобожанском направлении россияне продолжают сосредотачивать усилия на недопущении создания силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления.

На Харьковском направлении враг накрывал огнем районы населенных пунктов Харьков, Руска Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотными летательными аппаратами провел воздушную разведку возле Руской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепеля.

Для обстрелов противник применял ствольную и реактивную артиллерию.

На Славянском направлении оккупанты не вели активных наступательных действий, однако совершал огненное поражение по артиллерии разных типов вблизи Богородичного, Долины, Дибривного, Большой Камышевахи и Ридного.

На Донецком направлении оккупант сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. При этом пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка.

На Краматорском и Бахмутском направлениях ВС РФ привлекли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов недалеко от Сиверского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Армия РФ также нанесла авиационный удар вблизи Вершины.

Военные РФ также пытались уходить в. наступление в целях захвата выгодных рубежей и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцева и Вершины. Однако успеха не имели и были вынуждены отойти.

На Авдеевском направлении зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Оккупант безрезультатно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные обстреливали районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Чаривное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное. Обстрелы вели из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

В районах Запорожья и Новоселовки Второй оккупанты провели разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Южнобужском направлении армия РФ пытается удержать занятые позиции имеющимися средствами огневого поражения и не допустить создания подразделениями ВСУ благоприятных условий для контрнаступления.

Также россияне обстреливали районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Лупарево, Новониколаевка, Новогригоровка, Червоная Долина, Зеленая Роща, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополино, Потемкино, Ольгино, Никополь. Нанесли авиаудары недалеко от Лозового, Большого Артакового и Андреевки.

Кроме того, враг активно использует БПЛА для выявления позиций украинских подразделений и корректировки огня артиллерии.

Также в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника сосредотачивает усилия на поддержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Генштаб сообщает, что в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Украинские подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям.

Как отмечает генштаб, россияне испытывают острый дефицит обученного и хоть как-то мотивированного пополнения своих подразделений, терпящих значительные потери на поле боя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
Керченський міст
4 августа, 2022 четверг
Задача уничтожить керченский мост будет поставлена и будет выполнена, - военный эксперт Рыженко
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
3 августа, 2022 среда
Лукашенко надоел Путину: даже Китай не помешает агрессору избавиться от белоруса, - Павел Климкин
окупанти
4 августа, 2022 четверг
"Медали перестанут выдавать или заберут у половины": оккупанты о ситуации на фронте и планах руководства, - перехват разведки
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.41
    Покупка 38.41
    Продажа 39.52
  • EUR
    Покупка 38.71
    Продажа 40
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
5 августа
20:19
В Израиле – ракетная угроза. Власти открыли бомбоубежища
20:10
На фото Дмитрий Кулеба
Задание № 1 для России — остановить поставки оружия Украине, — Кулеба
20:08
Эксклюзив
На Донтчине продолжаются напряженные бои, стратегических успехов у врага нет, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
20:08
На Запорожье и Херсонщине ВСУ ликвидировали вражеские склады с боеприпасами
20:07
"Погибли люди": власти Берлина объяснили запрет выставки уничтоженной российской техники
20:04
Земля, здания, корпоративные права, финансы: Шмыгаль анонсировал конфискацию более 900 российских объектов
19:54
Клуб Берлускони объявил о трансфере футболиста "Шахтера"
19:20
У меня не было даже тренировочной одежды, когда я приехала в Европу, - легкоатлетка Левченко
19:03
Эксклюзив
Обострение между США и Китаем будет, но пока неясно, в каком виде - политолог-международник Константинова
18:57
Руководителя застенков оккупантов "Изоляция" будут судить за терроризм, торговлю людьми и военные преступления, - Офис генпрокурора
18:39
Готовность к отопительному сезону составляет почти 60% - Шмыгаль после визита на Черкасчину и Киевщину
18:39
Дания предоставит Украине 35 экскаваторов для восстановления разбомбленной россиянами инфраструктуры
18:37
Правительство приняло постановление о предоставлении госуслуг в автоматическом режиме
18:36
В Мариуполе оккупанты организовали "рок-концерт" на разрушенной Азовстали
18:22
Александр Зубков
"Шахтер" объявил о трансфере футболиста сборной Украины
18:10
Белый дом
США вызвали посла Китая на фоне напряженности из-за визита Пэлоси на Тайвань
18:09
ПЦУ
Большинство православных Украины назвались верующими ПЦУ, - опрос КМИС
18:08
На Харьковщине суд арестовал более 40 млн грн и имущество учрежденных россиянами предприятий
17:57
Совет ЕС принял план сокращения спроса на газ на 15% этой зимой
17:38
Из-за обстрела оккупантами промышленной площадки Запорожской АЭС был отключен один энергоблок
17:34
На фото Запорожская атомная электростанция
Россия публикует фейки о возможных провокациях ВСУ на атомных электростанциях, - СНБО
17:31
Эксклюзив
ВСУ перехватывают инициативу в войне против России, - военный эксперт
17:30
Сергей Стаховский
Мы немаленькая страна, чтобы нас оккупираовть, нужно 5-6 миллионов человек, - теннисист Стаховский
17:23
В Украине заработала платформа для поиска военнопленных и пропавших без вести
17:14
Обновлено
Украинский город Николаев после российских обстрелов
Оккупанты обстреляли Николаев, есть погибшие и более 20 раненых
17:08
Мать заставляет футболиста из Буркина-Фасо не бросать "Шахтер" и остаться в Украине
17:05
"Кино ради победы": Госкино начинает национальный тур в поддержку ВСУ
16:52
Левандовски выбрал номер, под которым будет играть в "Барселоне"
16:42
На Востоке в бою с оккупантами погиб командир боевой воинской части полковник Олег Дегтярев
16:35
Эксклюзив
Ярослав Железняк
Государство – плохой менеджер, нужна приватизация госпредприятий, – нардеп Железняк
16:31
Обновлено
Вблизи оккупированного Севастополя зафиксировали задымление на российском корабле
16:28
Латвия
Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам
16:27
"Азов" захватил в плен четырех российских оккупантов и мобилизованного террористами "ДНР"
16:16
зерно
Аграрии Одесщчины и Николаевщины на 99% закончили сбор пшеницы, – Минагрополитики
16:04
Коллаборант Сальдо, который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, находится в коме, - российские "СМИ"
15:53
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
15:51
Полезные для РФ. Как Amnesty International дискредитировала защитников Украины?
15:49
PR
Promocodius: как украинский стартап пережил кризис в первые месяцы вторжения
15:39
На Харьковщине ВСУ уничтожили российскую установку разминирования "Метеорит", а с начала полномасштабной войны – более десяти таких машин
15:39
Эксклюзив
Местные власти лучше знают, как подготовиться к отопительному сезону, - эксперт по энергетическим вопросам Рябцев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV