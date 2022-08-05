Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что украинские защитники успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать. Кроме того, ВСУ оказали оккупантам решительный отпор во время их попытки наступления в направлении Лозового. Там россияне были вынуждены отойти.



На Волынском и Полесском направлениях без изменений.



На Сиверском направлении ВС РФ удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Оккупанты проводят инженерное оборудование позиций и устанавливают системы видеонаблюдения.



Кроме того, оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч на Черниговщине и Стариково на Сумщине.



На Слобожанском направлении россияне продолжают сосредотачивать усилия на недопущении создания силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления.



На Харьковском направлении враг накрывал огнем районы населенных пунктов Харьков, Руска Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотными летательными аппаратами провел воздушную разведку возле Руской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепеля.



Для обстрелов противник применял ствольную и реактивную артиллерию.



На Славянском направлении оккупанты не вели активных наступательных действий, однако совершал огненное поражение по артиллерии разных типов вблизи Богородичного, Долины, Дибривного, Большой Камышевахи и Ридного.



На Донецком направлении оккупант сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. При этом пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка.



На Краматорском и Бахмутском направлениях ВС РФ привлекли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов недалеко от Сиверского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Армия РФ также нанесла авиационный удар вблизи Вершины.



Военные РФ также пытались уходить в. наступление в целях захвата выгодных рубежей и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцева и Вершины. Однако успеха не имели и были вынуждены отойти.



На Авдеевском направлении зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Оккупант безрезультатно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.



На Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные обстреливали районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Чаривное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное. Обстрелы вели из танков, ствольной и реактивной артиллерии.



В районах Запорожья и Новоселовки Второй оккупанты провели разведку беспилотными летательными аппаратами.



На Южнобужском направлении армия РФ пытается удержать занятые позиции имеющимися средствами огневого поражения и не допустить создания подразделениями ВСУ благоприятных условий для контрнаступления.



Также россияне обстреливали районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Лупарево, Новониколаевка, Новогригоровка, Червоная Долина, Зеленая Роща, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополино, Потемкино, Ольгино, Никополь. Нанесли авиаудары недалеко от Лозового, Большого Артакового и Андреевки.



Кроме того, враг активно использует БПЛА для выявления позиций украинских подразделений и корректировки огня артиллерии.



Также в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника сосредотачивает усилия на поддержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.



Генштаб сообщает, что в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.



Украинские подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям.



Как отмечает генштаб, россияне испытывают острый дефицит обученного и хоть как-то мотивированного пополнения своих подразделений, терпящих значительные потери на поле боя.