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Заслуженной юристкой Украины стала Лидия Москвич, которая "правильно" провела конкурс по избранию директора ГБР, – Центр противодействия коррупции

30 августа, 2022 вторник
11:11
Общество

По случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженной юристки Украины завкафедрой Харьковской юракадемии Лидии Москвич, которая являлась главой комиссии по избранию директора ГБР

Внимание на это отличие обратили в Центре противодействия коррупции .

"Госпожа Москвич была главой комиссии по избранию директора ГБР. И сделала все от нее зависящее, чтобы конкурс выиграла креатура Татарова – г-н Алексей Сухачев. Тогда иначе и быть не могло, потому что Москвич, например, входит с Татаровым в редколлегию журнала "Вестник уголовного судопроизводства", – отмечено в сообщении.

В ЦПК предполагают, что этим званием Офис президента благодарит Москвич "за отлично выполненную работу".

"Поэтому сейчас не стоит удивляться, что ГБР вдруг не находит подтверждений, что господин Трухин был за рулем "ауди", совершившего ДТП на Бориспольской трассе. Что ГБР выполняет любые указания власти", – добавляют в ЦПК.

По информации Центра противодействия коррупции, Лидия Москвич хотела попасть в Высший совет правосудия. Впрочем, кроме истории с конкурсом ГБР были выявлены многочисленные доказательства того, что Москвич в своих научных работах неоднократно прибегал к плагиату.

"И Этический совет с международниками в составе забанил Москвич прежде всего из-за подозрений в плагиате. Но для Банковой, как видите, подозрения в плагиате – это мелочи, которые можно не учитывать. Главное, что Москвич "правильно" провела конкурс по избранию в ГБР", – добавляют в ЦПК.

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