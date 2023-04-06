Зашли, пообщались с местными, вернулись: Российский добровольческий корпус сообщил о втором рейде в РФ
Группа, которая называет себя Российский добровольческий корпус, заявила, что снова проникла из Украины на территорию России, в Брянскую область, и вернулся без потерь
Об этом говорится в обращении РДК в телеграм.
"Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ", мы снова ловим его на лжи! Кроме выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши листовки и попросили спрятаться на время боевых действий", – говорится в обращении.
В РДК подчеркнули, что освободительная борьба на территории России набирает обороты.
В полутораминутном видео бойцы РДК сначала собираются в рейд, затем у ворот и во дворе сельского дома разговаривают с мужчиной, который говорит, что его населенный пункт называется Случевск, а потом стреляют вдоль улицы из стрелкового оружия и ручных огнеметов.
Ранее губернатор области Александр Богомаз заявил, что в регионе была пресечена попытка проникновения "украинских диверсантов в количестве 20 человек". Им нанесено "огневое поражение".
В РДК изданию "Полигон медиа" заявили: "Потерь нет. Раненых нет. Группа давно покинула сектор". Группа выполнила "пропагандистские задачи": пообщалась с местным населением и раздала листовки.
- Напомним, 2 марта в соцсетях и российских медиа начали появляться сообщения о "проникновении украинских диверсантов в два села Брянской области РФ", граничащих с Черниговщиной. Пропагандисты распространяли тезисы о "перестрелках и взятии заложников", но их заявления противоречили друг другу и утверждениям местных властей РФ. Впоследствии видео о проникновении распространила группировка Российский добровольческий корпус, заявив об успешной операции.
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