Об этом говорится в обращении РДК в телеграм.

"Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ", мы снова ловим его на лжи! Кроме выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши листовки и попросили спрятаться на время боевых действий", – говорится в обращении.

В РДК подчеркнули, что освободительная борьба на территории России набирает обороты.

В полутораминутном видео бойцы РДК сначала собираются в рейд, затем у ворот и во дворе сельского дома разговаривают с мужчиной, который говорит, что его населенный пункт называется Случевск, а потом стреляют вдоль улицы из стрелкового оружия и ручных огнеметов.

Ранее губернатор области Александр Богомаз заявил, что в регионе была пресечена попытка проникновения "украинских диверсантов в количестве 20 человек". Им нанесено "огневое поражение".

В РДК изданию "Полигон медиа" заявили: "Потерь нет. Раненых нет. Группа давно покинула сектор". Группа выполнила "пропагандистские задачи": пообщалась с местным населением и раздала листовки.