Зашифрованные сообщения, голосовой и видеочат: Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0

Об этом сообщает издание The Verge.

Приоритетом для компании сейчас является шифрование частных сообщений пользователей. В то же время, разработчики будут работать над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями. Они также будут зашифрованы.

"Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности и утечке данных из Twitter, через которую все их личные сообщения попадают в интернет, или о том, что кто-то в Twitter может шпионить за их личными сообщениями", - подчеркнул Маск.

Он также отметил, что такие утечки данных не являются хорошей тенденцией и что такое уже случалось несколько раз. Так, в 2018 году сообщения между компаниями и их клиентами были доступны посторонним в течение года. А в начале 2022 года правительство США обвинило бывшего сотрудника Twitter в изломе данных пользователей и ненадлежащем доступе к ним Саудовской Аравии.

В течение нескольких лет компания Twitter уже несколько раз запускала, а затем приостанавливала услугу шифрования личных сообщений.

Кроме того, Илон Маск похвалил создание зашифрованных сообщений в мессенджере Signal. Его разработчик Мокси Марлинспайк, ранее работавший в Twitter, "потенциально готов помочь" с разработкой шифрования сообщений.

20 ноября Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.