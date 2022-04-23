Защитников Мариуполя можно освободить через обмен пленными, - Подоляк

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, передает РБК-Украина.

"На мой взгляд, есть единственный механизм, когда будем мы (делегация на переговорах), будет кто-то с российской стороны, и тогда мы говорим, что это обмен, например. Мы отдаем какое-то количество людей, пленных, и забираем своих людей", - отметил Подоляк.

Он добавил, что защитники в Мариуполе не сдадут позиции и не сложат оружие.

"Они точно не сдадут оружие, они понимают, что такое символизм, что такое символизм для РФ. Мы предлагаем: давайте приедем, хлопцы у нас выйдут с оружием и мы их заберем и вывезем на нашу территорию", - добавил советник главы ОП.



Подоляк отметил, что захватчик путем осады Мариуполя хочет поставить на колени украинских защитников.



"Россия думает, что этого никто не понимает, но миру это понятно. Они не просто хотят убить людей, они хотят показательно поставить их на колени, снять какие-то пропагандистские ролики и потом прокрутить их для своих внутренних нужд. Это точно не поможет им выиграть войну, они в принципе ее не выиграют. Это точно не поможет создать тактические победы и показывать их для внутренней пропаганды", - сказал он.