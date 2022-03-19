Защитники Запорожского направления уничтожили 60 оккупантов, один вертолет и несколько единиц бронетехники - ВСУ
Украинские защитники на Запорожском направлении продолжают уверенно побеждать оккупантов
Сегодня, 19 марта, Генеральный штаб ВСУ сообщил об уничтожении вертолета КА-52 и нанесении повреждения еще одному такому же летательному аппарату.
Также ликвидировано около 60 российских кафиров и несколько единиц бронетехники врага.
- Напомним , под Киевом из "Стингера" сбили российский боевой вертолет К-52.
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