Защитники в Донецкой области сбили китайский модернизированный дрон Mugin-5, - CNN
В ночь на 11 марта украинские военные в Донецкой области сбили дрон РФ Mugin-5, изготовленный и модернизированный в Китае
Об этом пишут CNN.
В ночь на 11 марта СБУ сообщила журналистам CNN, что агенты Службы на оккупированной РФ территории предупредили о запуске вражеского беспилотника по украинским позициям.
СБУ подняла по тревоге военные части, базирующиеся на востоке Украины, вблизи города Славянск.
Около 2 часов ночи в субботу бойцы 111-й бригады Сил территориальной обороны Украины услышали беспилотник над головой и даже увидели, как на летательном аппарате мигает свет.
"По звуку, по сигнальной лампе военные открыли по нему сильный огонь и сбили беспилотник", - рассказал защитник Украины журналистам.
Это был Mugin-5, коммерческий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), изготовленный китайским производителем, базирующимся в портовом городе Сямэнь на восточном побережье Китая.
Некоторые технические блогеры говорят, что эти аппараты известны как "дроны Alibaba", поскольку они были доступны для продажи по цене до 15 000 долларов на китайских интернет-сайтах, включая Alibaba и Taobao.
Компания Mugin Limited подтвердила CNN, что это был их аппарат, назвав инцидент "глубоко досадным".
"В этом случае Mugin-5 Pro (сбитый китайский беспилотник, – ред.), вероятно, использовался как бомбардировщик", – прокомментировал офицер армии Великобритании в отставке и специалист по БПЛА Крис Линкольна-Джонс.
Он добавил, что сбитый БПЛА добавляет больше доказательств теории о том, что Россия не является военной супердержавой.
"Это, кажется, очень грубый, несложный, не очень технологически продвинутый способ проведения операций", - сказал он, добавив, что цена аппаратов очень дешевая с военной точки зрения.
- 28 января СМИ опубликовали исследования, в которых говорилось, что микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в Россию через посредников. Существует схема, согласно которой группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в РФ. Снабжение осуществляют на три российских оборонных предприятия.
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