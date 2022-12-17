Защитники уничтожили 2 ракеты над Одесской областью

Об этом информировало ОК "Юг" на фейсбуке.

Пресс-служба командования сообщила, что утром 17 декабря россияне направили по Одесщине очередную ракетную атаку, однако Силы ПВО успешно уничтожили 2 "оникса".

"По Одесщине враг утром направил очередную ракетную атаку: 2 ракеты типа "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, были уничтожены Силами противовоздушной обороны", - отметили в ОК "Юг".

Напомним, во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре, а в Киеве - по энергоинфраструктуре.

Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом под завалами люди.

Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.

В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отчитывался , что в пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по территории Украины 76 ракет, 60 из них сбили силы противовоздушной обороны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb