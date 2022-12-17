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Защитники уничтожили 2 ракеты над Одесской областью

17 декабря, 2022 суббота
08:43
война с Россией

Утром 17 декабря Силы противовоздушной обороны обезвредили две вражеские ракеты "Оникс", направленные на атаку по Одесской области

Об этом информировало ОК "Юг" на фейсбуке.

Пресс-служба командования сообщила, что утром 17 декабря россияне направили по Одесщине очередную ракетную атаку, однако Силы ПВО успешно уничтожили 2 "оникса".

"По Одесщине враг утром направил очередную ракетную атаку: 2 ракеты типа "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, были уничтожены Силами противовоздушной обороны", - отметили в ОК "Юг".

  • Напомним, во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре, а в Киеве - по энергоинфраструктуре.
  • Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом под завалами люди.
  • Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.
  • В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отчитывался , что в пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по территории Украины 76 ракет, 60 из них сбили силы противовоздушной обороны.

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Украина
Россия
Одещина
военные силы Украины
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