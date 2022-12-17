Защитники уничтожили 2 ракеты над Одесской областью
Утром 17 декабря Силы противовоздушной обороны обезвредили две вражеские ракеты "Оникс", направленные на атаку по Одесской области
Об этом информировало ОК "Юг" на фейсбуке.
Пресс-служба командования сообщила, что утром 17 декабря россияне направили по Одесщине очередную ракетную атаку, однако Силы ПВО успешно уничтожили 2 "оникса".
"По Одесщине враг утром направил очередную ракетную атаку: 2 ракеты типа "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, были уничтожены Силами противовоздушной обороны", - отметили в ОК "Юг".
- Напомним, во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре, а в Киеве - по энергоинфраструктуре.
- Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом под завалами люди.
- Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.
- В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отчитывался , что в пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по территории Украины 76 ракет, 60 из них сбили силы противовоздушной обороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное