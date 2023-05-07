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Защитники Украины превышают все стандарты НАТО, - евродепутат Андрюс Кубилюс

7 мая, 2023 воскресенье
23:25
Война с Россией НАТО

Украинская армия, ставшая за прошлый год самой большой в Европе военной силой, уже превышает стандарты НАТО

Про это депутат Европейского парламента от Литвы Андрюс Кубилюс заявил в эфире национального телевизионного марафона "Единые новости"

"Я считаю, что Украина превышает все стандарты НАТО. Вы доказали за прошлый год, что украинская военная сила с помощью западного вооружения является самой большой силой на всем демократическом европейском континенте”, - подчеркнул политик.

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По его словам, сейчас уже возникает вопрос не о том, соответствует ли Украина стандартам НАТО, а соответствуют ли стандарту, который показывает Украина, другие страны блока.

“Для нас абсолютно понятно, что не только для Украины нужно, чтобы она стала членом НАТО, для того чтобы получить гарантии безопасности, но и для самого блока очень нужно, чтобы Украина как можно быстрее стала членом Альянса. Потому что ваш опыт и военная сила помогли бы стать НАТО сильнее”, - добавил Кубилюс.

ЕС
Европарламент
Литва
военные силы Украины
НАТО
Военные новости
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