Защитники Украины поразили 12 мест сосредоточения войск РФ, уничтожено средство их ПВО
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по врагу, а ракетные и артиллерийские войска попали по 12 районам дислокации оккупантов: под огнем техника, живая сила и ПВО
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12 районов сосредоточения живой силы и ВВТ, средство противовоздушной обороны оккупантов", - информирует пресс-служба Генерального штаба.
Отмечается, что оккупанты понесут потери: после попадания воинами ВСУ в район сосредоточения войск РФ в Михайловке Скадовского района, россияне потеряли 40 человек погибшими и еще 70 - ранеными.
"Их отвезли в медицинские учреждения на временно оккупированной территории АР Крым", - сообщает Генштаб.
Уточняется, что с 10 по 16 ноября в город Горловка по направлению Майорска в больницы привезли около 500 военных армии РФ. Подавляющая часть из них недавно была мобилизована.
- Напомним, что за прошедшие сутки, 18 ноября, враг наступал на трех направлениях, однако ВСУ отразили атаки в 6 районах. Детальнее о результатах действий войск РФ можно прочитать в материале Еспресо.
- В вечернем обращении от 18 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал сообщения о новых успехах украинских защитников.
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