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Защитники Украины отразили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области

21 ноября, 2022 понедельник
07:43
война с Россией

За минувшие сутки, 20 ноября, украинские военные отбили атаки окуупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области

Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на утро 21 ноября.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские ракетные удары подверглись объектам гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Амбарное, Бочково, Ветеринарное, Огирцево и Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на ранее занятых рубежах. Зафиксированы артиллерийские обстрелы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской области и Берестове Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Клещиевка, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Озаряновка, Озаряновка, Опытное, Первомайское, Раздолевка, Соледарь, Спорное и Яковлевка в Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. От артиллерийского огня противника пострадали районы населённых пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области; Дорожнянка, Заличничное, Малиновка, Орехов, Степное и Волшебное Запорожской области и город Никополь на Днепропетровщине.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Для уточнения позиций наших войск и коррекции огня артиллерии ведет воздушную разведку беспилотниками. Вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Веселое, Высунцы, Клапая и город Херсон.

  • Украинская авиация в течение 20 ноября нанесла по врагу 6 ударов. Среди пораженного – колонна русских войск, несколько районов сосредоточения и позиции ЗРК врага.

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