Защитники Украины отразили атаки захватчиков в районах 14 городов и сел
В течение 10 ноября оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Однако ВСУ отразили атаки РФ в районах 14 населенных пунктов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утреннем своде 11 ноября.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледарь, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.
Однако враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В течение 10 ноября российские кафиры нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов , совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня . От этих преступных действий пострадали районы около 20 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных беспилотников с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка на Сумщине
- на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Старица, Огурцово, Анискино, Ольховатка
- на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское
- на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск
- на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко
На Южнобужском направлении артиллерийских обстрелов подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусеевка Днепропетровской области.
- Украинское войско продолжает наступать на Херсонском направлении. За 9 ноября уволены 12 населенных пунктов области.
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