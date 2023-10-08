Защитники Украины отбивают российские штурмы: в Харьковской области - 3 в сутки, в Луганской области - 4, вблизи Марьинки - 13, а также у Бахмута
В течение суток, 8 октября, Силы обороны отразили ряд российских атак на Харьковщине, Луганщине, а также на Марьинском и Бахмутском направлениях
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
На Купянском направлении ВСУ отразили 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки, на Лиманском направлении - 4 атаки в районе Макеевки.
На Бахмутском направлении украинские воины успешно отбили все атаки врага к северу от Богдановки, Клещиевки и Андреевки. На Марьинском направлении ВСУ отразили 13 атак окупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения врага
В свою очередь подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 2 склада боеприпасов противника.
Враг нанес 6 авиационных ударов и совершил 20 обстрелов из РСЗО по территории Украины
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
За сутки на основных участках фронта произошло 33 боевых столкновения, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
В других направлениях ситуация такова:
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Грабовское Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка Харьковской области.
- На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Дворичана, Синковка, Кисловка Харьковской области.
- На Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Клищиевка, Андреевка, Северное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Опросное, Северное Донецкой области.
- На Марьинском направлении противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским огнем захватчиков находились около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
- В Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Орехов, Работино, Новоандреевка, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области.
- На Херсонском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Берислава. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Станислав Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- Ночью и утром 8 октября российские оккупанты нанесли несколько ударов по населенным пунктам Херсонской области. Из-за обстрела жилых кварталов пострадали 16 человек, в том числе 9-месячный ребенок.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное