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Главная Война с Россией Защитники Украины отбивают российские штурмы: в Харьковской области - 3 в сутки, в Луганской области - 4, вблизи Марьинки - 13, а также у Бахмута

Защитники Украины отбивают российские штурмы: в Харьковской области - 3 в сутки, в Луганской области - 4, вблизи Марьинки - 13, а также у Бахмута

8 октября, 2023 воскресенье
20:06
Война с Россией

В течение суток, 8 октября, Силы обороны отразили ряд российских атак на Харьковщине, Луганщине, а также на Марьинском и Бахмутском направлениях

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

На Купянском направлении ВСУ отразили 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки, на Лиманском направлении - 4 атаки в районе Макеевки.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно отбили все атаки врага к северу от Богдановки, Клещиевки и Андреевки. На Марьинском направлении ВСУ отразили 13 атак окупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения врага

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 2 склада боеприпасов противника.

Враг нанес 6 авиационных ударов и совершил 20 обстрелов из РСЗО по территории Украины

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За сутки на основных участках фронта произошло 33 боевых столкновения, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Грабовское Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка Харьковской области.
  • На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Дворичана, Синковка, Кисловка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Клищиевка, Андреевка, Северное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Опросное, Северное Донецкой области.
  • На Марьинском направлении противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским огнем захватчиков находились около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
  • В Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Орехов, Работино, Новоандреевка, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области.
  • На Херсонском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Берислава. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Станислав Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Ночью и утром 8 октября российские оккупанты нанесли несколько ударов по населенным пунктам Херсонской области. Из-за обстрела жилых кварталов пострадали 16 человек, в том числе 9-месячный ребенок.
Луганщина
Донетчина
Марьинка
Бахмут
ракетний удар
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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