Защитники Украины отбивают российские штурмы: в Харьковской области - 3 в сутки, в Луганской области - 4, вблизи Марьинки - 13, а также у Бахмута

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

На Купянском направлении ВСУ отразили 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки, на Лиманском направлении - 4 атаки в районе Макеевки.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно отбили все атаки врага к северу от Богдановки, Клещиевки и Андреевки. На Марьинском направлении ВСУ отразили 13 атак окупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения врага

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 2 склада боеприпасов противника.

Враг нанес 6 авиационных ударов и совершил 20 обстрелов из РСЗО по территории Украины

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За сутки на основных участках фронта произошло 33 боевых столкновения, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Грабовское Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Грабовское Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Дворичана, Синковка, Кисловка Харьковской области.

артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Дворичана, Синковка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области.

от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Клищиевка, Андреевка, Северное Донецкой области.

под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Клищиевка, Андреевка, Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Опросное, Северное Донецкой области.

Силы обороны отразили все атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Опросное, Северное Донецкой области. На Марьинском направлении противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским огнем захватчиков находились около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским огнем захватчиков находились около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области. В Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Орехов, Работино, Новоандреевка, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области.

оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Орехов, Работино, Новоандреевка, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области. На Херсонском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Берислава. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Станислав Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.