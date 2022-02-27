Защитники Украины не дали вражеской колонне прорваться из Бучи в Ирпень. Горит торговый центр

Об этом со ссылкой на размещенную в соцсетях информацию от местных жителей рассказывает Еспресо.TV.



Россияне на танках направлялись из своего плацдарма в районе аэропорта "Антонов" (поселок Гостомель) - который, следует заметить, едва ли не постоянно обстреливается украинской артиллерией. Колонна оккупантов прошла город Бучу и намеревалась зайти в Ирпень с севера с целью закрепления на местности и развития своего дальнейшего наступления на Киев.



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Во время движения Бучей они ударили снарядом по жилому 9-этажному дому на улице Вокзальная (напротив бывшей школы-интерната).



После того как оккупанты вышли на открытую местность между Бучей (микрорайон Яблонька) и Ирпенем (микрорайон БКЗ) они были атакованы. Интервенты уничтожены - полностью или частично, это устанавливается.



В ходе боевого столкновения загорелся расположенный рядом ТРЦ "Жираф".



Кроме того, как только началось сражение, говорят ирпинчане, в городе исчезла мобильная связь. Полностью он не восстановлен до сих пор.



При этом регулярные обстрелы плацдарма оккупантов в Гостомеле продолжаются.



Также уже не первый день идет бой на транспортной развязке между Ирпенем, Бучей и Гостомелем (местность Поворота).



Справка



Начиная с вечера 25 февраля и до утра 28 февраля жителям Ирпеня запрещено выходить из собственных домов. Действует комендатский час. Правило не распространяется только на силовиков, включая бойцов Территориальной обороны.



26 февраля в больницу города Бучи поступило много украинских раненых. Волонтеры просили помочь медикаментами.



Также 26 февраля в Гостомеле украинцы ликвидировали кадыровского полковника Магомеда Тушаева , лично близкого Рамзану Кадырову, и вместе с ним танковую колонну в составе 56 единиц. По данным чеченской оппозиции, не стало и половины полка Тушаева.



Кадыровцам противостоит артиллерия, украинский спецназ и добровольцы.





Осторожно! Видео содержит кадры с мертвыми телами. Телами русских оккупантов