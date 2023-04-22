Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

"Хорошие вечерние новости. Сегодня наши воины сбили 1 вражеский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА: 2 разведывательных - "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет". Выстоим и победим!" – отметили в Генштабе.