Защитники Украины ликвидировали российский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА, - Генштаб
В субботу, 22 апреля, украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ми-24, а также 2 разведывательных беспилотника - "Орлан-10" и "Zala", и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет"
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.
"Хорошие вечерние новости. Сегодня наши воины сбили 1 вражеский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА: 2 разведывательных - "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет". Выстоим и победим!" – отметили в Генштабе.
- Напомним, ранее Генштаб отчитывался, что во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье представители ФСБ ограничили посещение лесных зон: замеченных проверяют и берут на контроль, а также следят за теми, кто не имеет паспорта РФ.
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