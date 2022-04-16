Защитники Украины ликвидировали генерал-майора Фролова из Петербурга

Об этом со ссылкой на пресс-релиз управления информации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова передает Еспресо.TV .



"Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами", - сказал губернатор.



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Обстоятельства ликвидации генерал-майора оккупантов российской стороной пока не разглашаются.



"На некоторых венках надпись - от "1-го армейского корпуса ДНР". Учитывая это, можно сделать крайне осторожное предположение о его ликвидации в зоне действия этого соединения, то есть в районе Донецка, или Мариуполя", - комментирует украинское военное издание Defence Express.



Справка



8-я армия входит в состав Южного военного округа ВС РФ. Это сухопутные силы.



Подразделения 8-й армии действовали на юге Украины, в том числе вблизи Николаева, а штаб группировки находился в Чернобаевке. Там же в середине марта был уничтожен непосредственный начальник Фролова -командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев .







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