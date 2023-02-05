Защитники отправились осваивать ПВО SAMP-T: Украина получит эти комплексы весной

Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути", - сказал Николай Олещук.

Командующий Воздушными силами поблагодарил Францию и Италию за усиление украинской противовоздушной обороны:

"Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba", - добавил он.