Защитники отправились осваивать ПВО SAMP-T: Украина получит эти комплексы весной
Весной украинские защитники получат комплексы противовоздушной обороны SAMP-T от Франции и Италии: военные уже поехали на учебу
Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути", - сказал Николай Олещук.
Командующий Воздушными силами поблагодарил Францию и Италию за усиление украинской противовоздушной обороны:
"Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba", - добавил он.
- 22 января глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил , что его страна вместе с Францией планируют передать Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T.
- На днях стало известно, что Франция и Италия договорились о совместном заказе 700 зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T, часть оставят в этих странах, но большинство должны передать Украине.
- По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев.
- После нескольких недель дискуссий Франция и Италия приняли окончательное решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T – Mamba.
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