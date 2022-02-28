Защитники о. Змеиный живы!

Об этом сообщили в службе по связям с общественностью Командования Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины, передает Еспресо.TV.



"По морским пехотинцам и пограничникам, которых взяли в плен российские захватчики на острове Змеиный. Мы очень рады узнать о том, что наши побратимы живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины" забыли", "похоронили" своих подчиненных. При этом морпехи смело дважды отразили нападение российских оккупантов. Из-за нехватки БК они не смогли продолжить защиту острова", - говорится в сообщении.

Оккупанты также "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и т.д. Соответственно, связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу с морскими пехотинцами.

"Враг еще раз продемонстрировал свою сущность. И снова доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет. А своих побратимов мы ждем с нетерпением и всей душой", - говорят военные.

Также в Военно-Морских силах Украины сообщили, что 26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, к острову для выполнения гуманитарной миссии направили гражданское судно МПРС "Сапфир" для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники. Но их незаконно захватили россияне.

"Незаконный захват гражданского судна - некомбатанта, не осуществлявшего никакой военной задачи, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права. Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины. Обращаемся к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры влияния на РФ для возвращения наших граждан", – говорят военные.

Напомним, 24 февраля, Россия начала войну против Украины. В тот же день был атакован остров Змеиный с двух российских кораблей, ВСУ держали оборону.

Однако в конце дня остров был захвачен и связь с пограничным отрядом была утрачена. Однако, оставалась их героическая фраза, ставшая крылатым выражением, по требованию сдаваться военные ответили: "Русский боевой корабль, иди на х*й!"

В субботу 26 февраля появилась надежда, что пограничники могут быть живы.

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