Защитники Мариуполя ждут поддержки, они точно не сдадутся и будут сражаться до победы, - Осиченко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.



Мариуполь защищают не только бойцы Азова. Город также защищают морские пехотинцы и другие подразделения ВСУ. Также в обороне города участвуют и полицейские. Мне несколько дней назад написал знакомый, работающий в полиции. Сейчас он вместе с военными находится в Мариуполе и защищает город. Он рассказал, как они воюют в Мариуполе. По его словам, российский танк едет по улице и зачищает ее. Потом заходит пехота оккупантов. Наши же бьют бронетехнику из укрытий и быстро уходят. То есть, война там превращается в партизанскую. – рассказал Осиченко



Осиченко подчеркнул, что такая тактика для украинских защитников является достаточно успешной, ведь они прекрасно знают коммуникации города. По его словам, благодаря тому, что они защищают и знают свой город, наши бойцы будут и дальше уничтожать захватчиков.



"Деблокада Мариуполя - довольно сложный вопрос. Я был очень поражен операцией наших ВСУ с доставкой боеприпасов вертолетом в порт Мариуполя. Это очень сильно, но этого мало. Ребята рассчитывают на поддержку. Учитывая российскую авиацию, которая ежедневно летает, очень трудно разорвать кольцо вокруг города. Наши ребята верят и точно не сдадутся”, - добавил Осиченко.

Напомним, глава Донецкой ОВА Кириленко сообщил, что в Мариуполе от рук российских оккупантов погибли не менее 5 тысяч мирных жителей

1 апреля депутаты Мариупольского городского совета призвали мировое сообщество признать геноцидом преступные действия российской армии в городе и стране.