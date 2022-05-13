Защитники Мариуполя уничтожили около 6 тыс. оккупантов и более 100 единиц бронетехники, - заместитель командира полка "Азов" Паламарь

Об этом информируют на сайте Киевского Форума по безопасности со ссылкой на заявление заместителя командира полка "Азов", капитана Святослава Паламаря (Калина).

"Нашим гарнизоном удалось уничтожить около 6 тысяч единиц вражеской силы, в том числе одного генерала. Это около 78 танков. Это более 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным. Есть еще, конечно, многие неподтвержденные данные, на которые мы не будем опираться", – рассказал заместитель командира полка "Азов".

Враг превышал украинских защитников только в количестве вооружения и количестве пехоты, отметил Святослав Паламарь.

"Эта группировка насчитывала около 14 тысяч военнослужащих. Это чрезвычайно огромное количество техники, это самолеты, это корабли, это корабельная артиллерия, это самолеты как тактической, так и стратегической авиации. И большое количество артиллерии, средств РСЗО. А также огромное количество ракет было выпущено по нам за весь этот период".

Калина подчеркнул, что Россия бросила на штурм Мариуполя элитные подразделения.

"Это 150-я дивизия, это 68-й танковый полк. Это 83-я бригада ВДВ. Это 346-я бригада ГРУ, спецназ. Это 22-я бригада спецназ ГРУ. Это 9-й полк морской пехоты "ДНР". Это "810-я бригада черноморского флота. Это 155-я Тихоокеанская бригада. И также это стратегическая авиация и тактическая авиация. Это наемники "Вагнера" и другие боевики с других территорий Российской Федерации и Кавказа", - сказал Святослав Паламар.

Заместитель командира полка "Азов" отметил, что оборона Азовстали продолжается и сдаваться они не собираются: "Мы будем сопротивляться дальше, пока у нас будет возможность".

12 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что гражданские, которыми занимались украинские военные, оставили заблокированный россиянами в Мариуполе завод "Азовсталь".

Ранее офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что защитники Азовстали заблокировали около 7 вражеских бригад - около 15 тыс. оккупантов.

Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко призвала подписывать петицию в ООН с требованием вывезти людей из Азовстали.

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