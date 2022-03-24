Защитники Мариуполя уничтожили один ББМ и три грузовика оккупантов

"Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов. Азов-Мариуполь", передает " Espreso.TV ".

Напомним , кафиры насильственно вывозят десятки тысяч жителей Мариуполя в Россию, - горсовет

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