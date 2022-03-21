Защитники Мариуполя потопили катер оккупантов и уничтожили два танка, - горсовет
За минувшие сутки, 20 марта, бойцами полка "Азов" были уничтожены 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплен вражеский катер пр. 03160 "Раптор"
Как сообщает горсовет Мариуполя, захвачено трофейное вооружение врага, а именно: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Шмель".
"Защитники города всеми силами продолжают отнимать у врага возможность уничтожать жилые дома и убивать граждан. Борьба за украинский Мариуполь продолжается!" - говорится в сообщении.
- Напомним, жители Мариуполя, находящиеся в оккупированном пригороде, умирают от голода, - Денисова
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