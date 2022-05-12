English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Защитники Мариуполя обратились за помощью к Илону Маску

Защитники Мариуполя обратились за помощью к Илону Маску

12 мая, 2022 четверг
01:52
война с Россией

Украинские военные, которые держат оборону на заблокированном заводе "Азовсталь" в Мариуполе, обратились за помощью к основателю SpaceX Илону Маску

Обращение обнародовал один из защитников Мариуполя, командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волина в twitter .

"Илон Маск, люди говорят, что вы пришли с другой планеты, чтобы научить человечество верить в невозможное. Наши планеты расположены рядом, потому что я живу там, где выжить почти невозможно. Помогите нам выбраться из "Азовстали" в страну-посредник. Если не вы, то кто? Подскажите мне", - написал Сергей "Волына".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мариуполь
Азов
Илон Маск
Читайте также:
10 мая, 2022 вторник
Россия не соглашается ни на один вариант эвакуации военных из Мариуполя, - Зеленский
10 мая, 2022 вторник
Ситуация на Азовстали катастрофическая, единственный игрок на геополитическом поле, который может помочь - Турция, - боец "Азова"
10 мая, 2022 вторник
Путин принял решение начать войну на территории Молдовы, - глава разведки США
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 33
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
12 мая
02:56
Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать сверхважную победу в АПЛ
02:38
На Донбассе украинские военные за сутки отбили 9 атак окупантов и уничтожили 8 танков
02:18
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области
01:29
Слезы на глаза накатились: Петраков отреагировал на победу сборной Украины над "Боруссией"
01:09
США будут оказывать давление на РФ и помогать Украине, пока будет продолжаться война, - Госдеп
00:45
Пока западное оружие поступит в достаточном количестве, нас ожидают несколько сложнейших недель или даже месяцев, - Маляр
00:40
Россияне обстреляли ракетами Лозовскую общину Харьковщины, убив мирного человека
00:22
Сборная Украины победила "Боруссию" в товарищеском матче
00:03
В Донецкой области захватчики ранили мирных жителей Нью-Йорка и Новоселовки
2022, среда
11 мая
23:50
Аналитика
Пентагон заказал беспилотники SwitchBlade для украинской армии. Колонка Сергея Згурца
23:36
"Страна, которая покупает украденное, является соучастником преступления": Украина предостерегла мир от покупки награбленного Россией украинского зерна
22:57
Россияне массово саботируют приказы и ломают собственную технику, – глава Николаевщины
22:52
Россияне обстреляли Полтавщину ракетой с самолета: поврежден объект инфраструктуры
22:10
Гайдай: на Луганщине заканчивается гуманитарка, через пару дней не будет газа, под Белогоровкой оккупантов уничтожают при попытках пересечь реку
21:42
Россияне нанесли 18 ракетных ударов по Камышевахе на Запорожье: погиб человек, еще трое ранены
21:39
Азовсталь
Украина предложила России обмен: эвакуацию раненых с Азовстали за передачу пленных россиян
21:31
Олаф Шольц Зеленский
Зеленский позвонил Шольцу. Говорили о военной помощи, санкциях против РФ и энергетике
21:21
Экономика Украины потеряла более $92 млрд из-за масштабной агрессии РФ, больше всего пострадали инфраструктура и недвижимость, - НБУ
20:48
Эксклюзив
Трегубов
Нужно разрешить военнопленным говорить чушь по образцу Израиля, - журналист Трегубов
20:43
Газпром
Россия ввела санкции против "дочек" Газпрома, национализированных на Западе после 24 февраля
20:40
В Харькове крупнейший район переименовали из Московского в Салтовский и изменили связанные с РФ названия трех улиц
20:12
UniCredit банк
Один из крупнейших кредиторов РФ группа UniCredit продает свое российское подразделение
20:00
Национальная опера Украины возобновила работу
19:49
РФ требует от Польши извинений за то, что российского посла в Варшаве 9 мая облили краской участники проукраинского митинга
19:37
За день оккупанты трижды обстреляли Днепропетровщину
19:30
Эксклюзив
Еспресо
Еспресо подписал открытое обращение к ООН повопросу спасения наших воинов с Азовстали
19:23
Мариупольцев, не прошедших "фильтрацию", отправляют в бывшую колонию "Изоляция" в Донецке, - советник мэра Мариуполя Андрющенко
19:21
Вживую
Сборная Украины – Боруссия (Менхенгладбах). LIVE-студия перед благотворительным матчем Stop War
19:13
В Харьковской области ВСУ вободили село Питомник. Оккупантам сообщили, что они останутся без ротации до конца войны, - Генштаб
19:07
Эксклюзив
ПриватБанк
Работа платежной системы ПриватБанка не зависит от прямой угрозы инфраструктуре, - пресс-секретарь Серга
19:04
Pfizer
В РФ заявили, что Pfizer и Moderna руководили биолабораториями в Украине
18:47
Чехия Украина
Чехия признала преступления российской армии геноцидом украинского народа
18:36
Украина вошла в топ-20 стран мира по уровню развития экосистемы данных
18:34
В Харьковском горсовете распустили фракцию ОПЗЖ
18:29
Эксклюзив
Капитуляцию России будет подписывать не Путин, – экс-нардеп Стецькив
18:29
Кулеба предложил Германии взяться за восстановление одного из регионов Украины
18:28
Фильм Олега Сенцова "Носорог" выйдет на Netflix 23 мая
18:21
На восстановление Украины после вторжения РФ, по предварительным оценкам, необходимо до $1 трлн
18:12
Около 5 млн человек в Украине потеряли работу из-за военных действий России, - исследование Международной организации труда
18:08
Военные, участвующие в боевых действиях, получают 3 тыс. грн в сутки, - Маляр
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV