Защитники Мариуполя обратились за помощью к Илону Маску
Украинские военные, которые держат оборону на заблокированном заводе "Азовсталь" в Мариуполе, обратились за помощью к основателю SpaceX Илону Маску
Обращение обнародовал один из защитников Мариуполя, командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волина в twitter .
"Илон Маск, люди говорят, что вы пришли с другой планеты, чтобы научить человечество верить в невозможное. Наши планеты расположены рядом, потому что я живу там, где выжить почти невозможно. Помогите нам выбраться из "Азовстали" в страну-посредник. Если не вы, то кто? Подскажите мне", - написал Сергей "Волына".
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