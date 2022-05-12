Защитники Мариуполя обратились за помощью к Илону Маску

Обращение обнародовал один из защитников Мариуполя, командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волина в twitter .

"Илон Маск, люди говорят, что вы пришли с другой планеты, чтобы научить человечество верить в невозможное. Наши планеты расположены рядом, потому что я живу там, где выжить почти невозможно. Помогите нам выбраться из "Азовстали" в страну-посредник. Если не вы, то кто? Подскажите мне", - написал Сергей "Волына".

11 мая защитники Азовстали обратились к лидерам еврейского народа с призывом помочь в эвакуации военных.

Эспрессо подписал открытое обращение к ООН по спасению украинских военных из Азовстали.

11 мая Украина предложила передать России пленных кафиров в обмен на возможность эвакуировать с завода "Азовсталь" раненых украинских военных.

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