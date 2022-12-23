Об этом стало известно из телеgram-канала Министерства обороны Украины.

Стало известно, что воины Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого отработали форсирование водного препятствия, взятие под контроль противоположного берега, переправу самоходной гаубицы и нанесение артиллерийского поражения

"Все это в условиях имитации реальных боевых действий: обстрелы и взрывы, скорая смена обстановки", - говорится в сообщении.

Из российского плена домой 1 декабря вернулись 50 защитников Украины.