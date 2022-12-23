Защитники Киева готовятся защищать северную границу, - Минобороны
Силы обороны Киева готовятся к защите северной границы
Об этом стало известно из телеgram-канала Министерства обороны Украины.
Стало известно, что воины Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого отработали форсирование водного препятствия, взятие под контроль противоположного берега, переправу самоходной гаубицы и нанесение артиллерийского поражения
"Все это в условиях имитации реальных боевых действий: обстрелы и взрывы, скорая смена обстановки", - говорится в сообщении.
- Из российского плена домой 1 декабря вернулись 50 защитников Украины.
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