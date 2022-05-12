Защитники Донбасса уничтожили вертолет, 4 БПЛА, 13 танков и более 40 единиц другой техники
Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях
Об этом сообщают в штабе Группировки Объединенных сил.
Обстановка сложная, но контролируемая. Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 18 атак врага. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 13 танков, 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО), 27 единиц боевой бронированной техники; 2 единицы специальной инженерной техники, 5 автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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