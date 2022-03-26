Защитники Донбасса отбили 9 атак, уничтожили 3 самолета, около 40 единиц техники и 170 врагов, - ООС
Также сбили три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10"
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, передает Эспрессо.TV .
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобилей. составили до 170 человек", - говорится в сообщении.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10".
Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщили , что за предыдущие сутки украинская ПВО сбила 3 самолета, 1 вертолет, по меньшей мере 5 ракет и 3 БПЛА.
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