Защитники Донбасса отбили 9 атак, уничтожили 3 самолета, около 40 единиц техники и 170 врагов, - ООС

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, передает Эспрессо.TV .

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобилей. составили до 170 человек", - говорится в сообщении.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10".

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщили , что за предыдущие сутки украинская ПВО сбила 3 самолета, 1 вертолет, по меньшей мере 5 ракет и 3 БПЛА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb