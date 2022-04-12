Защитники Донбасса отбили 6 атак врага, уничтожили 43 единицы техники и 6 воздушных целей, - штаб ООС

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, 8 артиллерийских систем противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага", - говорится в сообщении.

Напомним, Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки сбили семь воздушных целей.

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