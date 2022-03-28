Защитники Донбасса отбили 5 атак врага и уничтожили 4 единицы техники, - штаб ООС

Об этом сообщает штаб ООС, передает Эспрессо.TV .

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Операция объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 5 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Сегодня, 27 марта, украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника.

Всего в течение текущей недели подразделения группировки Объединенных сил отразили 63 вражеских атаки.

Наши военнослужащие уничтожили 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника.

Также воины Объединенных сил уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" и захватили пять БМП-3 кафиров.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Итого к победе!

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb