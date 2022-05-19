Защитники Донбасса в течение 19 мая отразили 14 атак врага и уничтожили около 30 единиц техники
Оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов: погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения
Об этом сообщает группировка Объединенных сил.
В штабе группировки отмечают, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым.
Оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис сбербанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники, 6 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
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