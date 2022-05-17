Защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили около 20 единиц техники и 10 БпЛА

Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на штаб УОС.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 36 жилых домов, 6 промышленных и фермерских предприятий, супермаркет, спортивную школу, общежитие, аптеку. В результате этих обстрелов погибли 8 мирных жителей, 4 получили ранения (среди них один 8-летний ребенок).

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка, 3 артиллерийские системы (из них одна РСЗО), 6 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 9 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа "ZALA".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb