Защитники Донбасса отбили 10 атак врага, уничтожили более 40 единиц техники и 7 летательных аппаратов
В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага
Об этом сообщает штаб ООС.
Украинские защитники уничтожили 12 танков, 1 артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 вражеский самолет Су-34, 1 вертолет Ка-52, 4 беспилотных летательных аппарата и 1 крылатую ракету.
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