Защитники Донбасса отбили 10 атак врага, уничтожили 7 единиц техники, 2 БПЛА и 2 склада боеприпасов
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов
Об этом сообщает штаб группировки Объединенных сил.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них: 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещения семейно-спортивного клуба. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, 12 получили ранения.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 10 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои.
Наши отважные воины наносят русским захватчикам урон в живой силе и технике.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк, 3 артиллерийские системы, 2 боевых бронированных машин, 1 автомобиль, 2 склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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