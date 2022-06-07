Об этом сообщает штаб группировки Объединенных сил.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них: 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещения семейно-спортивного клуба. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, 12 получили ранения.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 10 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои.

Наши отважные воины наносят русским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк, 3 артиллерийские системы, 2 боевых бронированных машин, 1 автомобиль, 2 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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