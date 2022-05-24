Защитники Донбасса 23 мая отразили 16 атак врага, уничтожили более 20 единиц техники и около 10 воздушных целей
Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в результате чего погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести
Об этом сообщает штаб Группировки Объединенных сил ВСУ.
Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта из них: 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом.
Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники, 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и 6 БПЛА типа "Орлан-10".
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!
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