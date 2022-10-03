Защитники Азовстали в Турции встретились с семьями

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

При содействии турецкой стороны защитники Азовстали встретились с членами семей в Стамбуле.

В частности, командир отдельного отряда специального назначения полк "Азов" НГУ Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар, старший офицер Олег Хоменко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега увиделись с родными.

На встрече присутствовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сегодня главное - обеспечить максимально полное восстановление здоровья наших защитников. Одинаково важно здоровье тела и духа. Поэтому относитесь к своей реабилитации максимально ответственно, нужно выполнять все рекомендации врачей", - подчеркнул Ермак.

Также посетила героев первая леди Украины Елена Зеленская .

"Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться. Передала им привет и благодарность от Украины, от президента и всех людей, за которых они воюют. Важный день. Главное – что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в российском плену - мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми", - подчеркнула Зеленская.