Защитники Азовстали в Турции встретились с семьями
3 октября воины из Азовстали встретились со своими семьями в Турции. Также воинов посещали руководитель Офиса президента Украины и первая леди Зеленская
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
При содействии турецкой стороны защитники Азовстали встретились с членами семей в Стамбуле.
В частности, командир отдельного отряда специального назначения полк "Азов" НГУ Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар, старший офицер Олег Хоменко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега увиделись с родными.
На встрече присутствовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Сегодня главное - обеспечить максимально полное восстановление здоровья наших защитников. Одинаково важно здоровье тела и духа. Поэтому относитесь к своей реабилитации максимально ответственно, нужно выполнять все рекомендации врачей", - подчеркнул Ермак.
Также посетила героев первая леди Украины Елена Зеленская .
"Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться. Передала им привет и благодарность от Украины, от президента и всех людей, за которых они воюют. Важный день. Главное – что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в российском плену - мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми", - подчеркнула Зеленская.
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В среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины.
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С начала полномасштабного российского вторжения Украина совершила 24 обмена и вернула из плена 808 человек.
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