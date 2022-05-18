Защитники Азовстали сорвали планы РФ быстро взять Мариуполь и вынудили перебрасывать в город дополнительные силы, - британская разведка
Украинские военные с завода "Азовсталь" сорвали планы РФ быстро взять Мариуполь и вынудили дополнительно перебросить в Мариуполь несколько тысяч чеченских боевиков из личных резервов Рамзана Кадырова
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в twitter .
"Несмотря на то что российские силы окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое сопротивление украинцев задержало возможность России получить полный контроль над городом. Это сорвало ее попытки быстро захватить ключевой город и нанесло большие потери среди российских военных", - отметили в британской разведке.
Из-за ожесточенного сопротивления защитников Мариуполя Россия была вынуждена перебрасывать туда дополнительные силы. В частности, в город направили несколько тысяч чеченских боевиков. Среди них были и подразделения нацгвардии РФ, непосредственно подчиняющиеся руководителю Чечни Рамзану Кадырову. В качестве полевого командира в Мариуполь прибыл его двоюродный брат Адам Делимханов.
В британской разведке подчеркивают, что это свидетельствует о том, что РФ испытывает существенные проблемы с ресурсами, а привлечение разнородных подразделений создает проблемы с командованием ими и препятствует успешному выполнению задач.
- 18 мая Институт исследования войны сообщил, что Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы объявить о полном контроле над городом.
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