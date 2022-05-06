Защитники Азовстали сковывают большую группировку российских войск – военный эксперт Ступак

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Благодаря защитникам на Азовстали, все планы российских оккупационных войск были сорваны. Россияне не могут просто обойти это предприятие и пойти дальше в наступление на наши позиции. Они тоже не могут оставить в тылу хорошо вооруженную и мотивированную группу украинских войск. Тем более, они ассоциируют наших ребят с нацистами и очень их боятся. У них есть идея-фикс, что нужно защитников Азовстали просто уничтожить. В то же время, российские войска не могут взять Азовсталь", - пояснил Ступак.



Ступак подчеркнул, что россияне штурмуют Азовсталь с помощью авиации и артиллерии, но это не помогает захватить предприятие.



"Защитники Азовстали сковывают очень большую группировку российских войск, что помогает ВСУ контратаковать на других направлениях. Россияне штурмуют предприятие с помощью авиации и артиллерии, но и это не помогает. Что касается деблокады Мариуполя, то это очень сложная история. К сожалению, россияне просто так не выпустят наших защитников из Азовстали. Их главная цель – уничтожить всех наших военных, которые обороняли Мариуполь и сейчас находятся на территории Азовстали", - добавил Ступак.

4 мая Генштаб сообщал, что оккупанты возобновили наступление на Азовсталь, на территории которого находятся гражданские.

Впоследствии заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар ("Калина") сказал , что оккупанты прорвались на Азовсталь и нарушают режим тишины, срывая эвакуацию гражданских граждан.

Оккупационные войска РФ штурмуют завод "Азовсталь" . Украинские защитники держат оборону под плотным огнем