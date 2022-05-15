Защитники Азовстали пьют только стакан технической воды в день - жены бойцов
Герои обороны Мариуполя, бойцы полка "Азов" и подразделений ВСУ, страдают из-за отсутствия пищи и воды
Об этом сегодня, 15 мая 2022 года, заявили супруги защитников Азовстали на онлайн пресс-конференции, транслируемой каналом "Еспресо".
По их словам, бойцы очень ограничивают себя в потреблении воды и пищи.
"Пьют только стакан технической воды в день", – говорят они.
При этом один стакан воды может быть даже не на одного бойца, а на нескольких, из-за чего защитники Азовстали пьют воду глотками поочередно: на одного бойца – один глоток.
Такие условия, как отмечается, сохраняются не только в укрытиях Азовстали, но и в подземных госпиталях.
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