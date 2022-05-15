Защитники Азовстали пьют только стакан технической воды в день - жены бойцов

Об этом сегодня, 15 мая 2022 года, заявили супруги защитников Азовстали на онлайн пресс-конференции, транслируемой каналом "Еспресо".

По их словам, бойцы очень ограничивают себя в потреблении воды и пищи.

"Пьют только стакан технической воды в день", – говорят они.

При этом один стакан воды может быть даже не на одного бойца, а на нескольких, из-за чего защитники Азовстали пьют воду глотками поочередно: на одного бойца – один глоток.

Такие условия, как отмечается, сохраняются не только в укрытиях Азовстали, но и в подземных госпиталях.