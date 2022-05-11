Защитники Азовстали обратились к лидерам еврейского народа с призывом помочь в эвакуации военных
Видео с призывом помочь защитникам Азовстали адресовано премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, парламенту Израиля Кнессета, общественности Израиля и синагогам Кривого Рога
Обращение от имени всех украинских евреев, которые находятся в "Азовстали", записал Виталий Барабаш (Беня).
"Украина никогда не отворачивалась от евреев, поэтому мы считаем, что Израиль может тоже не отворачиваться от украинского народа, а бок о бок стать против российских захватчиков, которые принесли новую трагедию. Сейчас мы, находясь здесь, нуждаемся в помощи Израиля в выводе всего военного гарнизона Мариуполя", – сказал Барабаш.
Он адресовал видео в частности премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, парламенту Израиля Кнессета, общественности Израиля, журналистам и синагогам Кривого Рога.
"У вас, как ни у кого, есть для этого могущество. У нас, как ни у кого, есть надежда на вас. Мы уже вас ждем. Мы уже пишем историю", - добавил Барабаш в обращении.
- Напомним, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" военных Украины из Азовстали. "Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь", - подчеркнул он.
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