Защитникам Украины больше всего требуются три вещи: оружие, оружие и еще оружие, - президент Польши
Президент Польши Анджей Дуда считает, что после зверств в Буче не нужно искать компромиссы любой ценой с оккупантами, в то же время, надо чем больше оружия дать украинцам
Об этом он написал в Twitter.
"Преступников нужно называть преступниками, привлекать их к ответственности и осуждать. Фото с #Bucha опровергают убеждение, что нужно искать компромисс любой ценой. На самом деле, защитникам Украины больше всего нужны три вещи: оружие, оружие и еще оружие", - написал Дуда. .
- Отметим, что фирмы, продолжающие вести бизнес в России, добавили в так называемый "список позора" в Польше.
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