Защитникам Украины больше всего требуются три вещи: оружие, оружие и еще оружие, - президент Польши

Об этом он написал в Twitter.



"Преступников нужно называть преступниками, привлекать их к ответственности и осуждать. Фото с #Bucha опровергают убеждение, что нужно искать компромисс любой ценой. На самом деле, защитникам Украины больше всего нужны три вещи: оружие, оружие и еще оружие", - написал Дуда. .

Отметим, что фирмы, продолжающие вести бизнес в России, добавили в так называемый "список позора" в Польше.