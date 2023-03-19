Защитник Украины, потерявший ноги на войне, пишет роман "История упрямого мужчины"
Защитник Украины Александр Будько из Ровно, потерявший ноги на войне, пишет роман "История упрямого мужчины"
Об этом сообщило издание BBC .
Александр Будько, командир взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатской Сечи" на позывной "Терен", потерял обе свои ноги во время харьковского контрнаступления.
О своих военных буднях и ранениях военный без украшений пишет в инстаграмм-дневнике, который читают более 23 тысяч человек.
"Кто-то из них называет его украинским Ремарком, кто-то - Куртом Воннегутом, умевшим с юмором рассказывать самые трагические истории, а Александру нравится его земляк Улас Самчук. Теперь у военного новый план - он пишет книгу, адаптируясь к жизни на новых, уже железных ногах" , – говорится в сообщении.
Роман "История упрямого мужчины"
Рабочее название будущей военной автобиографии – "История упрямого мужчины". Александр говорит, что это успешно описывает его путь на передовую. Отмечается, что до войны он не держал в руках оружия, но имел большое желание попасть в самую гущу событий. Как объясняет военный, он не хотел, чтобы жертвы тех, кто отдал жизнь за Украину, начиная с войн времен казачества, были напрасны.
День ранения, 24 августа, Александр помнит в деталях. Он вспоминает, как проснулся в три утра, все село было в сине-желтых лентах, флагах.
"Это поражало – поздно вечером, когда бойцы возвращались с позиций, ничего из этого еще не было – местные много поработали, чтобы сделать праздник себе и военным", – говорится в посте.
Военные взяли пайки и приехали в соседнее село на свои минометные позиции.
"Наши уже зашли в несколько ближних посадок, отобрали их обратно, взяли несколько пленных. Посадку начал обстреливать танк и мы не доставали до него минометом - это было более чем в 7 километрах от нас, и командование дало команду ждать новых координат и целей", – рассказывает Александр.
Раньше, рассказывает он, в деревню не прилетало, и это даже удивляло военных, а сам Александр никогда не думал, что может погибнуть или получить ранения.
"И я начал засыпать, как в один момент – никто не услышал ни свиста, ни выхода – почувствовал страшную боль в ногах и на меня сдвинулась земля. Я начал кричать", – рассказал он.
В дневнике он вспоминает, как поднял голову, чтобы убедиться в этом и увидел, что от берцев мало что осталось. Ног не оторвало, говорит Александр, но им не на чем было держаться.
"Это была просто каша из костей, мяса, брюк и берцов. А на левой ступне оторвало всю мышечную ткань, измельчило кости и остались только пальцы и сухожилия".
Военный говорит, что ему "наиболее досадно", что все это происходило во время харьковского контрнаступления, а он так хотел "дотянуть хотя бы до Изюма".
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