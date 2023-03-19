Об этом сообщило издание BBC .

Александр Будько, командир взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатской Сечи" на позывной "Терен", потерял обе свои ноги во время харьковского контрнаступления.

О своих военных буднях и ранениях военный без украшений пишет в инстаграмм-дневнике, который читают более 23 тысяч человек.

"Кто-то из них называет его украинским Ремарком, кто-то - Куртом Воннегутом, умевшим с юмором рассказывать самые трагические истории, а Александру нравится его земляк Улас Самчук. Теперь у военного новый план - он пишет книгу, адаптируясь к жизни на новых, уже железных ногах" , – говорится в сообщении.

Роман "История упрямого мужчины"

Рабочее название будущей военной автобиографии – "История упрямого мужчины". Александр говорит, что это успешно описывает его путь на передовую. Отмечается, что до войны он не держал в руках оружия, но имел большое желание попасть в самую гущу событий. Как объясняет военный, он не хотел, чтобы жертвы тех, кто отдал жизнь за Украину, начиная с войн времен казачества, были напрасны.

День ранения, 24 августа, Александр помнит в деталях. Он вспоминает, как проснулся в три утра, все село было в сине-желтых лентах, флагах.

"Это поражало – поздно вечером, когда бойцы возвращались с позиций, ничего из этого еще не было – местные много поработали, чтобы сделать праздник себе и военным", – говорится в посте.

Военные взяли пайки и приехали в соседнее село на свои минометные позиции.

"Наши уже зашли в несколько ближних посадок, отобрали их обратно, взяли несколько пленных. Посадку начал обстреливать танк и мы не доставали до него минометом - это было более чем в 7 километрах от нас, и командование дало команду ждать новых координат и целей", – рассказывает Александр.

Раньше, рассказывает он, в деревню не прилетало, и это даже удивляло военных, а сам Александр никогда не думал, что может погибнуть или получить ранения.

"И я начал засыпать, как в один момент – никто не услышал ни свиста, ни выхода – почувствовал страшную боль в ногах и на меня сдвинулась земля. Я начал кричать", – рассказал он.

В дневнике он вспоминает, как поднял голову, чтобы убедиться в этом и увидел, что от берцев мало что осталось. Ног не оторвало, говорит Александр, но им не на чем было держаться.

"Это была просто каша из костей, мяса, брюк и берцов. А на левой ступне оторвало всю мышечную ткань, измельчило кости и остались только пальцы и сухожилия".

Военный говорит, что ему "наиболее досадно", что все это происходило во время харьковского контрнаступления, а он так хотел "дотянуть хотя бы до Изюма".