Защитник "Шахтера" и сборной Украины заявил, что готов перейти в новую команду Шевченко

Об этом он сообщил в интервью "Футбол 24".



Кривцов заметил, что он игрок "Шахтера" и сейчас все его мысли о донецком клубе.



"Если позвонит Шевченко? Никаких действий. У меня еще полтора года контракта с "Шахтером". Если "Дженоа" договорится с "Шахтером", или если клуб скажет, мол, ты нам не нужен, мы тебя отпускаем – конечно, что перейду. Пока я игрок "Шахтера", поэтому все мысли - только о "Шахтере", - сказал Кривцов.



Сергей Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года. В этом сезоне центрбек сыграл 12 матчей и отдал 1 результативную передачу. Защитник восемь раз выигрывал УПЛ.



На счету Кривцова 30 матчей за сборную Украины.

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

21 ноября в первом матче под руководством украинского тренера Андрея Шевченко "Дженоа" проиграла "Роме" в 13-м туре чемпионата Италии.

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