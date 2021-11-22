Защитник "Шахтера" и сборной Украины заявил, что готов перейти в новую команду Шевченко
Защитник Сергей Кривцов рассказал, что перейдет в итальянскую "Дженоа", если на это согласится донецкий "Шахтер"
Об этом он сообщил в интервью "Футбол 24".
Кривцов заметил, что он игрок "Шахтера" и сейчас все его мысли о донецком клубе.
"Если позвонит Шевченко? Никаких действий. У меня еще полтора года контракта с "Шахтером". Если "Дженоа" договорится с "Шахтером", или если клуб скажет, мол, ты нам не нужен, мы тебя отпускаем – конечно, что перейду. Пока я игрок "Шахтера", поэтому все мысли - только о "Шахтере", - сказал Кривцов.
Сергей Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года. В этом сезоне центрбек сыграл 12 матчей и отдал 1 результативную передачу. Защитник восемь раз выигрывал УПЛ.
На счету Кривцова 30 матчей за сборную Украины.
- Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".
- 21 ноября в первом матче под руководством украинского тренера Андрея Шевченко "Дженоа" проиграла "Роме" в 13-м туре чемпионата Италии.
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