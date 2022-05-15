Защитник Мариуполя спел "Стефанию" под звуки обстрелов Азовстали
Украинский военный, находящийся на окружённой рашистами Азовстали, исполнил победную песню нынешнего евровидения "Стефания"
Соответствующее видео в Twitter опубликовал военнослужащий псевдо Орест, который является начальником пресс-службы полка "Азов".
"Поздравил Kalush Orchestra с победой на Евровидении из сердца Мариуполя", - прокомментировал солдат.
Также в предыдущем посте добавил, что является фанатом группы:
"Я, который отрывается в Мариуполе на фестивале под Калуш и кричит «Ккааалууушш». Kalush Orchestra, который на Евровидении кричит "Save Mariupol, save Azovstal now!"
- 14 мая в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена фольрок-группа из Украины Kalush Orchestra.
- После своего выступления в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra обратились ко всему миру с призывом помочь защитникам Украины и, в частности, Героям Мариуполя.
- Президент Зеленский заверил , что Украина сделает все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь, -
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