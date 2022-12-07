Защитник Азовстали Дмитрий Казацкий вернулся на военную службу

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня (6 декабря. - Ред.) первый день, когда вернулся на военную службу", - написал он.

После этой публикации пользователи сети начали приветствовать военнослужащего и благодарить за службу, однако сам Орест попросил не героизировать его, но еще раз поздравить Вооруженные силы Украины.

"Уважаемые журналисты, я просто вернулся на военную службу после реабилитации, как это должно быть по процедуре. Но я не вернулся на передок, я нахожусь в мирном, благодаря нашей армии, городе. Перестаньте, пожалуйста, меня героизировать" – добавил он в следующем сообщении.

Справочно. Дмитрий Казацкий с позывным Орестом является председателем пресс-службы полка защитников Мариуполя. Он автор фотографий раненых бойцов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", которые облетели весь мир. После этого Дмитрия Козацкого назвали "глазами Азовстали". Он также учится на политологе в Национальном университете "Острожская академия".

Ранее азовец Дмитрий Казацкий показал фото из уничтоженного оккупантами Мариуполя, где видно, что близлежащие дома полностью снесли. Чудом уцелела только дом Дмитрия.