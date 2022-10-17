Видео обнародовал "Шахтер" в Twitter.

Дианов под аплодисменты появился в раздевалке "Шахтера" после игры премьер-лиги во Львове, в которой дончане победили динамовцев со счетом 3:1.

"Матч шикарный, просто бомба, вы так классно играли. Вы сильнее, чем они. Молодцы", - сказал Дианов, который перед игрой нанес символический первый удар по мячу.

В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу

Перед матчем между "Шахтером" и "Динамо" Пташка из Азовстали исполнила гимн Украины , а Михаил Дианов первым ударил по мячу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb