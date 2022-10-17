Защитник Азовстали Дианов посетил раздевалку "Шахтера" после победы над "Динамо"
Защитник Азовстали Михаил Дианов лично поздравил футболистов "Шахтера" с победой над "Динамо" в чемпионате Украины
Видео обнародовал "Шахтер" в Twitter.
Дианов под аплодисменты появился в раздевалке "Шахтера" после игры премьер-лиги во Львове, в которой дончане победили динамовцев со счетом 3:1.
"Матч шикарный, просто бомба, вы так классно играли. Вы сильнее, чем они. Молодцы", - сказал Дианов, который перед игрой нанес символический первый удар по мячу.
- В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу
- Перед матчем между "Шахтером" и "Динамо" Пташка из Азовстали исполнила гимн Украины , а Михаил Дианов первым ударил по мячу.
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